Россиянам рассказали, можно ли держать кондиционер включенным весь день

Эксперт напомнил, что важно регулярно чистить фильтры кондиционера. В период активного использования это стоит делать не реже одного раза в месяц, а если в квартире есть животные или часто открыты окна, то чаще. Профессиональное обслуживание, включая глубокую очистку и диагностику, рекомендуется проводить не реже одного раза в год, желательно до начала летнего сезона.