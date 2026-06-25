Россиянам рассказали, можно ли держать кондиционер включенным весь день

Оставлять кондиционер включенным на много часов или почти круглосуточно без необходимости не стоит. Это может привести к повышенному износу техники и ухудшению качества воздуха в помещении. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, кратковременная работа современных исправных кондиционеров без присмотра обычно не опасна. Однако постоянная нагрузка на компрессор ускоряет износ оборудования и может привести к его преждевременной поломке.
«Если речь идет о современных исправных кондиционерах, кратковременная работа без присмотра обычно не представляет проблемы. Но оставлять устройство включенным на много часов или суток подряд без необходимости не стоит», — отметил специалист по ремонту климатической техники сервиса «Профи.ру» Андрей Новиков.
Он также предупредил, что многие пытаются быстрее охладить квартиру и выставляют температуру 16−18 градусов. На практике это не ускоряет охлаждение, но заставляет кондиционер работать почти без остановки. Оптимальной считается температура на 5−7 градусов ниже уличной. Такой режим помогает поддерживать комфортный микроклимат и снижает нагрузку на технику.
Эксперт напомнил, что важно регулярно чистить фильтры кондиционера. В период активного использования это стоит делать не реже одного раза в месяц, а если в квартире есть животные или часто открыты окна, то чаще. Профессиональное обслуживание, включая глубокую очистку и диагностику, рекомендуется проводить не реже одного раза в год, желательно до начала летнего сезона.
Признаками того, что кондиционеру нужно обслуживание, могут быть посторонние запахи, снижение мощности охлаждения, шум и появление конденсата внутри помещения.
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