В Слюдянском районе мужчину оштрафовали за запуск дрона

В мае 2026 года он запустил дрон на 86-м километре автодороги «Байкал» — аппарат не стоял на учёте. Прокуратура составила протоколы по двум статьям: нарушение правил использования воздушного пространства и управление незарегистрированным дроном. Теперь мужчине грозит штраф.