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В Слюдянском районе мужчину оштрафовали за запуск дрона

Дрон запустили на 86-м километре трассы «Байкал» без уведомления органов воздушного движения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Слюдянском районе Иркутской области Байкало-Ангарская транспортная прокуратура привлекла мужчину к ответственности за незаконный запуск квадрокоптера.

В мае 2026 года он запустил дрон на 86-м километре автодороги «Байкал» — аппарат не стоял на учёте. Прокуратура составила протоколы по двум статьям: нарушение правил использования воздушного пространства и управление незарегистрированным дроном. Теперь мужчине грозит штраф.

— Мужчина запустил не поставленный на учёт квадрокоптер без уведомления органа по организации воздушного движения, — сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.