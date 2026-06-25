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Хабаровскому шахтёру не оплачивали переработку в выходные и праздники

347 тысяч рублей ему пришлось выбивать через прокуратуру.

В Хабаровском крае бывший шахтёр получил 347 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры. Деньги ему задолжала угледобывающая компания за работу в выходные и праздничные дни, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Проверку провела прокуратура Верхнебуреинского района после обращения самого работника. Проверку провела прокуратура Верхнебуреинского района после обращения работника. Мужчина пожаловался, что при увольнении с ним не рассчитались полностью: за время работы его привлекали к трудовым обязанностям в выходные и праздники, но положенную оплату он не получил.

Надзорное ведомство потребовало устранить нарушение и внесло представление руководству компании. После этого долг перед шахтёром погасили полностью.