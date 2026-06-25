В США оценили ущерб от мощного землетрясения в Венесуэле

«Оценочные экономические потери составляют от 2 до 20% ВВП Венесуэлы», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в ночь на 25 июня в Венесуэле было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр подземных толчков находился примерно в 28 километрах от населенного пункта Монталбан. Есть пострадавшие и разрушения в Каракасе.
Ранее KP.RU сообщал, что на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9. В связи с этим объявлена угроза цунами. Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ. Очаг залегал на глубине 50 км.