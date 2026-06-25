В США оценили ущерб от мощного землетрясения в Венесуэле

Напомним, в ночь на 25 июня в Венесуэле было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр подземных толчков находился примерно в 28 километрах от населенного пункта Монталбан. Есть пострадавшие и разрушения в Каракасе.