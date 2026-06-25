Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые цветники украсили Первую речку во Владивостоке

В дальневосточной столице продолжается благоустройство и озеленение общественных пространств. Новые цветники появились на кольце Первой речки в общественном пространстве на Океанском проспекте, 88а.

Источник: НИА Владивосток

Благоустроенное общественное пространство на кольце Первой речки появилось в 2022 году на месте снесенных нелегальных торговых павильонов.

На территории обустроили удобную транзитную зону — площадку выложили брусчаткой, высадили растения, установили урны. Сейчас городские службы продолжают уход за территорией, формируют кустарники, пропалывают траву и убирают мусор. Теперь для дополнительного озеленения и ограждения проезжей части от пешеходной зоны установили мобильные клумбы, отмечает пресс-служба мэрии.

«В местах, где невозможно разместить зеленые насаждения, например, на мостах, площадях, используют мобильное озеленение. Это растения, высаженные в различные кашпо, которые могут быть небольшими или объемными в зависимости от задач. Во Владивостоке примеры мобильного озеленения можно увидеть на улице Адмирала Фокина, на центральной площади, на Океанском проспекте и улице Набережной, на разделительной полосе дороги по проспекту 100-летия Владивостока. Этот прием ландшафтного дизайна удобен для быстрого благоустройства территорий, создания комфортной среды, разделения потоков движения и зонирования пространства», — рассказала и.о. директора МКУ «Зеленый Владивосток» Лилия Остюкова.

В новые цветники на Первой речке высадили многолетние растения: сирень венгерскую и курильский чай. Впоследствии композицию планируют дополнить цветами.