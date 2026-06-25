Новые цветники украсили Первую речку во Владивостоке

«В местах, где невозможно разместить зеленые насаждения, например, на мостах, площадях, используют мобильное озеленение. Это растения, высаженные в различные кашпо, которые могут быть небольшими или объемными в зависимости от задач. Во Владивостоке примеры мобильного озеленения можно увидеть на улице Адмирала Фокина, на центральной площади, на Океанском проспекте и улице Набережной, на разделительной полосе дороги по проспекту 100-летия Владивостока. Этот прием ландшафтного дизайна удобен для быстрого благоустройства территорий, создания комфортной среды, разделения потоков движения и зонирования пространства», — рассказала и.о. директора МКУ «Зеленый Владивосток» Лилия Остюкова.