Аэропорт Каракаса получил повреждения в результате мощного землетрясения

Международный аэропорт Каракаса имени Симона Боливара получил повреждения в результате мощного землетрясения. Об этом свидетельствуют видео, опубликованные очевидцами в социальной сети Х.
На кадрах виден зал регистрации авиагавани в Майкетии, заполненный пылью. В некоторых местах заметны поврежденные элементы подвесного потолка и стеновые панели.
Кроме того, в районе Сан-Бернардино обрушилось одно из жилых многоэтажных зданий. Из-под завалов уже вытащили нескольких погибших и раненых, работы по поиску продолжаются.
В районе места происшествия находятся представители местных властей, пожарные, спасатели. В среду, 24 июня, во всей стране был выходной день, поэтому многие люди были дома, передает РИА Новости.
Эпицентр землетрясения магнитудой 7,1 находился в 60 километрах к северо-западу от Валенсии с населением в 1,6 миллиона человек. Очаг залегал на глубине 13 километров.
Помимо того, 10 июня неподалеку от берегов Приморского края произошло землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр располагался в 32 километрах к востоку от поселка Ольга, в котором живет три тысячи человек.