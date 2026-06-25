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Нацпарк «Земля леопарда» выступил с докладом в ООН

На семинаре обсудили практику охраны морских акваторий и прибрежных территорий.

Источник: Аргументы и факты

Национальный парк «Земля леопарда» рассказал о своём опыте охраны морских территорий на семинаре ООН в Пусане. Эксперты общались 24—25 июня на международной онлайн-площадке NEAMPAN, которую организовал офис ЭСКАТО ООН для Северо-Восточной Азии.

В сообщении дирекции нацпарка говорится, что Дальневосточный морской заповедник — это первый морской заповедник России, который действует с 1978 года и получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО в 2003-м. Его управление объединено с национальным парком «Земля леопарда», а отдельные зоны нацпарка и прибрежная охранная зона заповедника помогают защищать морские экосистемы. Своими наработками в области охраны этих территорий россияне поделились с иностранными специалистами.

На семинаре также привели пример бухты Астафьева, где запретили строительство и ограничили поток отдыхающих до 1200 человек в день. По данным дирекции нацпарка, четырёхлетний мониторинг показал, что вода там остаётся чистой, а купание не вредит экосистеме.

Ещё один пример был связан с островом Фуругельма, где строгая охрана помогла увеличить число гнёзд малой колпицы с 3 до 46. Кроме того, на острове Попова обустраивают экотропу на полуострове Ликандер, а школьники участвуют в проекте «Морской патруль острова Попова» и убирают морской мусор.

Сеть NEAMPAN — Северо-Восточноазиатская сеть морских охраняемых территорий, объединяющая 12 акваторий России, Китая, Японии и Республики Корея. Участие России в NEAMPAN координируется Минприроды РФ.

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