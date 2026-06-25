Нацпарк «Земля леопарда» выступил с докладом в ООН

В сообщении дирекции нацпарка говорится, что Дальневосточный морской заповедник — это первый морской заповедник России, который действует с 1978 года и получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО в 2003-м. Его управление объединено с национальным парком «Земля леопарда», а отдельные зоны нацпарка и прибрежная охранная зона заповедника помогают защищать морские экосистемы. Своими наработками в области охраны этих территорий россияне поделились с иностранными специалистами.