Нацпарк «Земля леопарда» выступил с докладом в ООН

Национальный парк «Земля леопарда» рассказал о своём опыте охраны морских территорий на семинаре ООН в Пусане. Эксперты общались
В сообщении дирекции нацпарка говорится, что Дальневосточный морской заповедник — это первый морской заповедник России, который действует с 1978 года и получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО в 2003-м. Его управление объединено с национальным парком «Земля леопарда», а отдельные зоны нацпарка и прибрежная охранная зона заповедника помогают защищать морские экосистемы. Своими наработками в области охраны этих территорий россияне поделились с иностранными специалистами.
На семинаре также привели пример бухты Астафьева, где запретили строительство и ограничили поток отдыхающих до 1200 человек в день. По данным дирекции нацпарка, четырёхлетний мониторинг показал, что вода там остаётся чистой, а купание не вредит экосистеме.
Ещё один пример был связан с островом Фуругельма, где строгая охрана помогла увеличить число гнёзд малой колпицы с 3 до 46. Кроме того, на острове Попова обустраивают экотропу на полуострове Ликандер, а школьники участвуют в проекте «Морской патруль острова Попова» и убирают морской мусор.
Сеть NEAMPAN — Северо-Восточноазиатская сеть морских охраняемых территорий, объединяющая 12 акваторий России, Китая, Японии и Республики Корея. Участие России в NEAMPAN координируется Минприроды РФ.