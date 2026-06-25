Дикобраз и обезьяна прилетели в Хабаровск на самолёте

В аэропорт Хабаровска из Южно-Сахалинска на самолете прилетели гребенчатый дикобраз и обезьяна вида «краснорукий тамарин», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Животные в контейнерах с отверстиями для поступления воздуха прибыли из Южно-Сахалинска. Раньше они содержались в Сахалинском зооботаническом парке, а следуют в зооцентр «Питон» в Комсомольске-на-Амуре. Туда их отвезут на автотранспорте.
— Специалистами Управления Россельхознадзора проконтролировано соблюдение всех необходимых ветеринарных норм и требований при перевозке дикобраза и тамарина. Перед отправкой животные прошли иммунизацию, обработку и клинический осмотр ветврачом. После прохождения всех процедур были получены заключения, что они здоровы, — сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Напомним, ранее в аэропорт Хабаровска прилетела тысяча черепах.