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Дикобраз и обезьяна прилетели в Хабаровск на самолёте

Дальше животных отвезут в Комсомольск-на-Амуре.

Источник: Хабаровский край сегодня

В аэропорт Хабаровска из Южно-Сахалинска на самолете прилетели гребенчатый дикобраз и обезьяна вида «краснорукий тамарин», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Животные в контейнерах с отверстиями для поступления воздуха прибыли из Южно-Сахалинска. Раньше они содержались в Сахалинском зооботаническом парке, а следуют в зооцентр «Питон» в Комсомольске-на-Амуре. Туда их отвезут на автотранспорте.

— Специалистами Управления Россельхознадзора проконтролировано соблюдение всех необходимых ветеринарных норм и требований при перевозке дикобраза и тамарина. Перед отправкой животные прошли иммунизацию, обработку и клинический осмотр ветврачом. После прохождения всех процедур были получены заключения, что они здоровы, — сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Напомним, ранее в аэропорт Хабаровска прилетела тысяча черепах.