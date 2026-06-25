Дикобраз и обезьяна прилетели в Хабаровск на самолёте

Животные в контейнерах с отверстиями для поступления воздуха прибыли из Южно-Сахалинска. Раньше они содержались в Сахалинском зооботаническом парке, а следуют в зооцентр «Питон» в Комсомольске-на-Амуре. Туда их отвезут на автотранспорте.