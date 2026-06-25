Без прав, в опьянении и с кулаками: жители Артёма помогли задержать опасную автолюбительницу

Полицейские выразили благодарность жителям Артёма за содействие в задержании нарушительницы, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«Жители посёлка Заводского стали очевидцами того, как местная жительница с явными признаками алкогольного опьянения разъезжала по посёлку за рулём автомашины Mitsubishi Diamant, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения», — говорится в сообщении.
Граждане незамедлительно сообщили о происшествии в дежурную часть и организовали преследование иномарки. Водительница была вынуждена остановиться, когда её путь преградила спецтехника, после чего она съехала на газон. Очевидцы удерживали нарушительницу до прибытия полицейских.
При оформлении административного материала женщина начала вести себя агрессивно: оскорбляла сотрудников нецензурной бранью, не реагировала на замечания, провоцировала конфликт и нанесла телесные повреждения сотруднице ГАИ. Женщину пришлось заковать в наручники.
В ходе разбирательства выяснилось, что задержанная никогда не обучалась в автошколе и не имела водительского удостоверения. В отношении неё составлены протоколы за отказ от медосвидетельствования и неповиновение законным требованиям полиции. Также возбуждено уголовное дело за применение насилия к представителю власти.
Начальник отдела МВД России по городу Артёму вручил благодарственные письма Кириллу Здорикову, Илье Егорову и Владимиру Лазурчуку, отметив их активную гражданскую позицию.