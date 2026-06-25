Без прав, в опьянении и с кулаками: жители Артёма помогли задержать опасную автолюбительницу

В ходе разбирательства выяснилось, что задержанная никогда не обучалась в автошколе и не имела водительского удостоверения. В отношении неё составлены протоколы за отказ от медосвидетельствования и неповиновение законным требованиям полиции. Также возбуждено уголовное дело за применение насилия к представителю власти.