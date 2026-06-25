Омский «Авангард» расстался с нападающим Джованни Фьоре

Отметим, с подписанием контракта с Джошуа Ливо в составе «Авангарда» был превышен лимит иностранных игроков, предусмотренный регламентом КХЛ — не более пяти легионеров в заявке. В результате Джованни Фьоре уступил место в легионерской квоте новичку команды.