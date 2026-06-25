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Омский «Авангард» расстался с нападающим Джованни Фьоре

Омский хоккейный клуб расстался с нападающим Джованни Фьоре, который выступал за команду в прошлом сезоне. Игрок продолжит карьеру в другой команде.

Источник: Om1 Омск

Нападающий Джованни Фьоре покинул омский «Авангард». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

В «Авангарде» поблагодарили форварда за работу и выступления в составе команды, пожелав ему удачи в дальнейшей карьере.

Фьоре провёл в регулярном чемпионате КХЛ 62 матча, в которых забросил 11 шайб и сделал 15 результативных передач. В плей-офф Кубка Гагарина он сыграл 17 встреч и набрал 7 очков (3+4).

Отметим, с подписанием контракта с Джошуа Ливо в составе «Авангарда» был превышен лимит иностранных игроков, предусмотренный регламентом КХЛ — не более пяти легионеров в заявке. В результате Джованни Фьоре уступил место в легионерской квоте новичку команды.

Таким образом, в текущем составе «Авангарда» числятся пять иностранных хоккеистов: Джошуа Ливо, Максим Лажуа, Джозеф Чеккони, Эндрю Потуральски и Майкл Маклауд. О новом клубе Фьоре на данный момент не сообщается.