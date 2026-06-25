Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Марокко со счетом 4:2 обыграла команду Гаити на ЧМ по футболу

Сборная Марокко обыграла команду Гаити в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу и вышла в play-off. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу марокканских спортсменов.

Сборная Марокко обыграла команду Гаити в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу и вышла в play-off. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу марокканских спортсменов.

Матч проходил в Атланте. В сборной Марокко голы забили Исмаэль Сайбари (45+1), Суфьян Рахими (78) и Джасим Ясин (89). В составе сборной Гаити гол забил Вильсон Изидор (43). На 10-й минуте мяч в собственные ворота забил марокканец Яссин Буну.

Команды играют в группе C вместе со сборными Шотландии и Бразилии. Марокко набирает 7 очков и занимает второе место в группе, получив место в 1/16. Гаити по итогам трех матчей не получила ни одного очка и теряет шанс на выход в play-off.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бразильцы заняли свое».