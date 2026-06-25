Форвард Ярослав Лихачёв переходит в ХК «Амур» на постоянной основе

Нападающий Ярослав Лихачев заключит новый контракт с хоккейным клубом «Амур». Лучший бомбардир «тигров» прошлого сезона переходит в команду на постоянной основе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Прежде Ярослав Лихачев дважды выступал за ХК «Амур» на правах аренды в результате обмена с «Локомотивом». В сезоне 2022/23 он набрал 27 очков (15+12) в 59 встречах. В прошлом сезоне игрок показал себя лучшим нападающим хабаровской команды и набрал 39 очков (22+17) в 59 встречах.
— Наконец-то мы закрыли эту сделку, долгожданную как для нас, так и для болельщиков. Много говорить про Ярослава не имеет смысла, все знают его сильные стороны. Безусловно, он будет одним из ключевых игроков нашей новой команды. Здорово, что Ярослав, который сам хотел играть в Хабаровске, в итоге оказался в «Амуре». С нетерпением ждем его в тренировочном лагере, — сказал генеральный менеджер ХК «Амур» Никита Точицкий.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о продлении контракта ХК «Амур» с нападающим Андреем Крутовым.