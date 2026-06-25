Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Фашистские призывы»: в парламенте Грузии раскритиковали визовую политику ЕС

Спикер парламента Грузии Папуашвили обвинил ЕС в фашизме из-за условий безвиза.

Источник: Комсомольская правда

Предложения институтов ЕС о сохранении безвизового режима для отдельных категорий граждан Грузии носят дискриминационный характер. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

«Скандально, когда мы видим уже не просто фашистские заявления, а фашистские призывы в официальных документах», — сказал политик в эфире «Рустави 2».

Папуашвили добавил, что в одной из резолюций ЕП содержались идеи о предоставлении отдельных преимуществ определенным категориям граждан, включая журналистов, студентов и активистов, что противоречит принципу равенства.

Ранее KP.RU сообщал, что ЕС требует от Грузии ввести санкции против России в обмен на сохранение безвизового режима. По словам Папуашвили, Брюссель предлагает Тбилиси разрушить собственную страну ради визовой либерализации. Грузия не пойдет на это.