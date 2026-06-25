Александр Усс надеется на ускорение начала строительства собора на Стрелке в Красноярске

В сентябре 2025 года на Стрелке заложили краеугольный камень кафедрального собора. Начать стройку планировали весной 2026 года, но в мае стало известно, что разрешения на работы еще нет. Чтобы его получить, застройщик сначала должен оформить документы на условно разрешенный вид использования земельного участка. Для этого архитектурные решения должен рассмотреть градостроительный совет. Кроме того, нужно внести изменения в проект межевания. Поскольку собор планируют строить в русле реки, в зоне подтоплений, необходимо предусмотреть мероприятия по инженерной защите, а также вынос сети уличного освещения, устройство парковок и уточнить высоту здания, так как участок частично попадает в зону охраняемого объекта культурного наследия «Пароход “Св. Николай”».