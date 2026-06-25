Александр Усс надеется на ускорение начала строительства собора на Стрелке в Красноярске

24 июня в администрации Красноярска обсуждалось строительство Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы на Стрелке. Об этом сообщил сенатор РФ Александр Усс, который является председателем попечительского совета по возведению храма.
Он отметил, что состоявшаяся встреча призвана ускорить начало строительства: «Как известно, проект получил положительное заключение экспертизы уже несколько месяцев назад. Договорились, что его авторы и специалисты администрации будут работать вместе, с тем чтобы в максимально короткие сроки уточнить детали и завершить подготовку необходимого комплекта документов для выхода на строительную площадку. Позиция главы города Сергея Викторовича Верещагина дает основания надеяться на положительный результат».
Напомним, споры о месте строительства храма идут с 2012 года. Многие общественники и архитекторы выступали против застройки Стрелки, предлагая альтернативные площадки.
Одобренный проект является воссозданием исторического собора Константина Тона, но с учетом современных норм и на новом месте.
В сентябре 2025 года на Стрелке заложили краеугольный камень кафедрального собора. Начать стройку планировали весной 2026 года, но в мае стало известно, что разрешения на работы еще нет. Чтобы его получить, застройщик сначала должен оформить документы на условно разрешенный вид использования земельного участка. Для этого архитектурные решения должен рассмотреть градостроительный совет. Кроме того, нужно внести изменения в проект межевания. Поскольку собор планируют строить в русле реки, в зоне подтоплений, необходимо предусмотреть мероприятия по инженерной защите, а также вынос сети уличного освещения, устройство парковок и уточнить высоту здания, так как участок частично попадает в зону охраняемого объекта культурного наследия «Пароход “Св. Николай”».