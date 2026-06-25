Поддержку ТОС в Хабаровском крае хотят увеличить до 1 млрд рублей

В Хабаровском крае программу поддержки территориальных общественных самоуправлений предложили увеличить до 1 млрд рублей. Инициативу поддержал губернатор Дмитрий Демешин на мероприятии к 20-летию Ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края».
Ассоциация объединяет 199 муниципалитетов из 204 действующих в регионе. На встрече говорили о работе местного самоуправления — от ежедневных обращений жителей до крупных проектов, которые меняют города, посёлки и сёла.
С предложением о новой программе поддержки ТОС до 2030 года выступил председатель Совета муниципальных образований Хабаровского края, мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Действующая краевая программа, подчеркнул он, показала высокую эффективность, поэтому увеличение её финансирования выглядит логичным дальнейшим шагом.
Дмитрий Демешин инициативу поддержал. Он отметил, что проекты ТОС помогают вовлекать жителей в благоустройство своих дворов, улиц и общественных пространств, а решения по таким вопросам должны опираться на реальные запросы людей.
Финансирование предлагается наращивать постепенно — в течение ближайших трёх лет. По словам главы региона, поддержку проектов территориальных общественных самоуправлений планируют увеличить в два раза.
На мероприятии также отметили представителей муниципалитетов, которые внесли вклад в развитие территорий. Награды получили главы районов, поселений и депутаты местного уровня.