Массовые задержки рейсов произошли в аэропорту Новосибирска

Задержали и прилетающие борта. Рейс из Сочи FV 6641 вместо 05:30 прибудет в 08:40. Из Шереметьево рейс DP 6525 перенесли с 07:35 на 09:00, а SU 1306 — с 09:05 на 09:40. Рейс из Хабаровска S7 5240 задержится с 08:40 до 09:20, из Пекина S7 5724 — с 09:55 до 10:59. Рейс из Владивостока S7 5208 сдвинули всего на минуту: вместо 14:15 он приземлится в 14:16.