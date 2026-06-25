Мэр Омска Шелест рассказал об обновлении спортивных школ к новому учебному году

В Омске идёт масштабное обновление спортивных школ в рамках подготовки к новому учебно-тренировочному сезону. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр города Сергей Шелест.
Ремонтные работы затронули сразу несколько объектов.
В СШОР им. Ю. А. Крикухи на улице Петра Осминина, 22 приводят в порядок три спортивных зала. Там обновляют стены и потолки, меняют отопление, ремонтируют душевые и архив, а также устанавливают 21 оконный блок.
В школе олимпийского резерва № 8 им. В. Соколова на 21-й Амурской, 17 В ремонтируют раздевалки, а на объекте по адресу Дмитриева, 2/8 обновляют покрытие BMX-трассы.
В спорткомплексе «Юность» им. С. С. Бовкуна в малом бассейне обновляют женские раздевалки и меняют витражные окна.
В школе им. А. М. Пушницы на проспекте Мира, 23 проходит косметический ремонт зала, кабинетов и коридора. В спортшколе № 28 на улице Красных Зорь, 54/4 ремонтируют крышу.
По словам Шелеста, модернизация спортивной инфраструктуры направлена на создание комфортных условий для подготовки юных спортсменов.