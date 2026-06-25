Продукция «Сделано в Хабаровском крае» пользуется успехом на форуме «Неделя российского ритейла» в Москве

Павильон с продукцией «Сделано в Хабаровском крае» выставлен на XII Международном форуме «Неделя российского ритейла» и пользуется большой популярностью у посетителей. По словам краевого министерства промышленности и торговли, наш регион — единственный из субъектов ДВ, который так масштабно презентует себя. В брендированном выставочном стенде представлено более 170 видов товаров, организованы дегустации для гостей и деловые встречи с бизнесом. «Торговые сети выразили заинтересованность в поставках ряда товаров от наших производителей в свои регионы: это икра и рыбная продукция, мясные деликатесы, кофе, соленья, изделия из дикоросов и других локальных продуктов», — рассказала заместитель министра промышленности и торговли края по вопросам развития потребительского рынка Мария Радченко. Кроме продуктов, в павильоне представлены одежда и аксессуары, в том числе изделия из меха, добытого в Хабаровском крае — куницы, соболя, норки, рыси и других. XII Международный форум «Неделя российского ритейла» продлится до 25 июня. Крупнейшая отраслевая площадка объединила более 8 тысяч участников со всей России.