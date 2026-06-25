Комсомольчанин лишился балкона из-за народной медицины

В Комсомольске-на-Амуре жильцов дома на улице Победы, 33/3 и соседних зданий напугал громкий хлопок. В результате взрывной волны выбило раму балкона на пятом этаже — она рухнула во двор. На место прибыли оперативные службы. Сначала искали самогонный аппарат, но не нашли. Хозяин квартиры объяснил, что изготавливал спиртовую настойку для лечения — для собственного употребления, без.