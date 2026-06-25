Лучший бомбардир и снайпер «Амура» остался в Хабаровске

По результатам обмена с ярославским «Локомотивом» хабаровский клуб получил нападающего Ярослава Лихачева взамен на денежную компенсацию «железнодорожникам». В ближайшее время игрок подпишет свой первый контракт с «Амуром». Руководство клуба возлагает на него большие надежды. Ранее нападающий, принадлежавший «Локомотиву», дважды успешно выступал в хабаровском клубе на правах аренды. В сезоне 2022/2023 он набрал 27 (15+12) очков в 59 матчах, а в сезоне 2025/2026 форвард набрал уже 39 (22+17) очков в 59 играх, став лучшим снайпером и бомбардиром «Амура».