Хабаровчане смогут посетить День молодежи и фестиваль красок в эти выходные

26 июня хабаровчане смогут посетить день рождения музея «Мир говорящих машин» и открытие мурала «Плавно Амур свои волны несет». Участники проекта «Шуми, Восток. Муралы» организуют церемонию торжественного открытия. На празднике выступит художественный руководитель Краевого академического музыкального театра Никита Туранов. Он исполнит романсы, связанные с музыкальной историей Дальнего Востока. Вход на мероприятие свободный. 27 июня любители активного отдыха смогут присоединиться к «Сапфесту». Участники сплавятся по реке Кия, стартуя в селе Гродеково. На финише их ждет конкурс с призами за лучший образ, перетягивание каната на воде и зона для пикника. В этот же день на набережной у стадиона имени Ленина состоится «День молодежи — 2026». Гостей ждут тематические зоны «Молодость», «Мечта», «Гордость», «Единство», «Вдохновляй, пока молодой» и «Ярмарка добра». В финале праздника пройдет всероссийская акция, в ходе которой тысячи участников по всей стране одновременно зажгут фонарики, чтобы показать единство молодежи и установить рекорд России. 28 июня в парке имени Гагарина пройдет фестиваль красок. В программе — выступление звезд музыкальной эстрадной школы, пеномашина и розыгрыши призов. В этот день также пройдет экскурсия «От Хабаровки до Хабаровска». Во время прогулки по значимым местам участникам расскажут историю города и интересные факты из биографии личностей, построивших Хабаровск.