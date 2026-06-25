Тренер по физподготовке ушла из «Амурских Тигриц»

Речь идет об Алле Юхновой. Она пришла работать в хабаровскую команду летом 2024 года и отработала в «Тигрицах» два полных сезона в Высшей лиге «А» на должности тренера по общефизической подготовке. Но накануне стало известно, что она покидает команду. Кроме того, ранее из «Амурских Тигриц» ушли шестеро игроков — диагональная Регла Гонсалес, доигровщик Янилейдис Санчес, центральная блокирующая Варвара Нарзяева, либеро Александра Видинеева, доигровщик Анастасия Акимова и связующая Анастасия Гергерт. В то же время остались в хабаровской команде доигровщик Валентина Бачинина, центральная блокирующая Василиса Володина, связующая Ирина Лобанова, доигровщик Анна Крутихина, диагональная Вероника Стасилевич, центральная блокирующая Белла Гацалова и либеро Дарья Железко.