Уникальная книга 1881 года: в Хабаровске хранится одно из трех в России изданий со шрифтом Муна

В Хабаровской краевой специализированной библиотеке для незрячих людей хранится уникальный книжный артефакт — издание «Нагорная проповедь» 1881 года, напечатанное рельефно-линейным шрифтом английского тифлопедагога Уильяма Муна. Всего в России существует три таких экземпляра на русском языке: в Санкт-Петербурге, Томске и Хабаровске. Книга нуждается в реставрации, и библиотека уже приступила к реализации проекта по ее сохранению и созданию современных копий. Владимир Симонович, заместитель директора Хабаровской краевой специализированной библиотеки, рассказал, что издание попало в фонд учреждения в 2015 году. Тогда на конференции один из выступающих передал книгу в подарок. Кто именно это был, сейчас уже не вспомнить, но библиотека надеется, что благодаря репортажу даритель откликнется и поможет проследить путь, который прошло уникальное издание. «Это уникальное издание, которое выполнено не классическим шеститочечным шрифтом Брайля, а именно линейным шрифтом, повторяющим сами буквы, визуально похожим на них. Этот шрифт создал Уильям Мун в 1881 году», — пояснил Владимир Симонович. Шрифт Муна разрабатывался специально для поздноослепших людей, которым сложно осваивать точечный шрифт Брайля. В отличие от брайлевской системы, буквы здесь не кодируются точками, а представляют собой упрощенные рельефные изображения привычных печатных символов. Однако, как отмечает сотрудник библиотеки Сергей Арацкий, распространения этот шрифт не получил. Во всем мире его используют около 400 человек, преимущественно в Англии. В России, по имеющимся данным, всего три издания на русском языке, и одно из них — хабаровское. «Шрифт изобретен 150 лет назад, на нем во всем мире читает примерно 400 человек, а по Брайлю — намного больше. Жизнь показала, что Брайль удобнее. Это музейный экспонат, редкая книга. По всем библиотечным стандартам она ценная. С точки зрения практики — бессмысленная вещь, но как исторический артефакт — уникальная», — считает Сергей Арацкий. Теперь уникальное издание ждет реставрация, а затем — вторая жизнь в виде современных копий, которые смогут изучать все желающие. Хабаровская библиотека для незрячих намерена сохранить редкий артефакт и сделать его доступным для широкой аудитории, превратив экзотический шрифт XIX века в часть культурного наследия.