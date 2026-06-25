Первая «умная» спортплощадка открылась в районе имени Лазо

24 июня в Переяславке торжественно открыли первую «умную» спортивную площадку. Проект удалось реализовать благодаря поддержке губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, а также объединению ресурсов федерального проекта «Бизнес спринт» и государственной программы «Спорт России». На открытии было по-настоящему празднично: вместе с жителями и юными спортсменами площадку запускали первые лица района и края. Самым трогательным моментом стал символический удар по мячу — его принял юный вратарь «Спарты» Макар Лабзин. Источник: администрация муниципального района имени Лазо gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/17044162677321.mp4