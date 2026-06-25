С хабаровского золотодобытчика взыскали 6 млн за загрязнение реки Якчи

Нарушение выявили во время обследования участка недр в бассейне реки Якчи и ручья Болотистого, где добывают россыпное золото. Рядом с участком нашли водоотводный канал, из которого в реку попадала вода со взвешенными веществами. Проверяющие также обнаружили следы работ, похожих на дноуглубление и расчистку русла.