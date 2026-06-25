С хабаровского золотодобытчика взыскали 6 млн за загрязнение реки Якчи

В Хабаровском крае золотодобывающую компанию обязали возместить ущерб реке Якчи в районе имени Лазо. Арбитражный суд Хабаровского края взыскал с предприятия 6 млн рублей в доход бюджета.
Нарушение выявили во время обследования участка недр в бассейне реки Якчи и ручья Болотистого, где добывают россыпное золото. Рядом с участком нашли водоотводный канал, из которого в реку попадала вода со взвешенными веществами. Проверяющие также обнаружили следы работ, похожих на дноуглубление и расчистку русла.
Пробы воды показали превышение допустимой концентрации взвешенных веществ. Надзорное ведомство потребовало возместить вред добровольно, но компания с этим не согласилась: в суде золотодобытчик пытался оспорить результаты проверки и указывал, что пробы якобы отбирали и исследовали с нарушениями. Однако эти доводы подтверждения не нашли.
Арбитражный суд установил прямую связь между действиями компании и неудовлетворительной экологической обстановкой на реке — фирме придётся заплатить 6 миллионов рублей, чтобы компенсировать ущерб. Решение пока не вступило в законную силу.