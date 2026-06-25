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В Хабаровском крае начали благоустраивать территорию вокруг озера лотосов

В настоящее время ведутся первоочередные работы по отсыпке дороги и расчистке от мусора пешеходной тропы.

Источник: AmurMedia

В селе Галкино Хабаровского района начали благоустраивать территорию вокруг озера лотосов. Сейчас здесь отсыпают дорогу, ведущую к озеру, расчищают от мусора пешеходную тропу и подготавливают место для сбора ТКО, сообщает в национальном мессенджере МАХ (12+) Сергей Будкин.

«По поручению губернатора Хабаровского края выполняем первоочередные работы по благоустройству территории озера Лотосов в селе Галкино. Развитие туризма в районе начинается именно с таких знаковых локаций, и наша задача — создать здесь современную, безопасную и при этом экологичную инфраструктуру», — написал Сергей Будкин.

В Хабаровском крае начали благоустраивать территорию вокруг озера лотосов. Фото: МАХ Сергея Будкина.

В Хабаровском крае начали благоустраивать территорию вокруг озера лотосов. Фото: МАХ Сергея Будкина.

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На данный момент профилируется и отсыпается скальным грунтом подъездная дорога длиной 230 метров от поворота до водоёма, а также создаётся разворотный карман площадью 200 кв. м. Одновременно расчищается от мусора будущая пешеходная тропа вдоль берега. Для сбора твёрдых коммунальных отходов подготовлена площадка, закуплен контейнер и сетка для раздельного сбора пластика, решены организационные вопросы по вывозу мусора. В ближайшее время на объект поступят четыре скамейки и ограничители проезда — изделия уже заказаны, их монтаж запланирован после завершения отсыпки дороги. Кроме того, для информационного сопровождения разрабатываются эскизные проекты навигационных табличек и аншлага с правилами поведения, которые также будут установлены на территории.

«Мы сознательно отказываемся от тяжелой техники на чувствительных участках. Тропу вдоль противоположного берега будем подсыпать древесной щепой — это натуральный материал, который не нарушает почвенный покров и органично вписывается в ландшафт. Также в планах — обустройство деревянного мостика через ручей, чтобы вы могли насладиться видами с комфортом», — сообщает Сергей Будкин.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что жители села Галкино через Атлас проблемных объектов, созданный по поручению губернатора Дмитрия Демешина, сообщили о плохом состоянии дороги, ведущей к озеру лотосов, которое пользуется популярностью у туристов.