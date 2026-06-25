В Хабаровском крае начали благоустраивать территорию вокруг озера лотосов

На данный момент профилируется и отсыпается скальным грунтом подъездная дорога длиной 230 метров от поворота до водоёма, а также создаётся разворотный карман площадью 200 кв. м. Одновременно расчищается от мусора будущая пешеходная тропа вдоль берега. Для сбора твёрдых коммунальных отходов подготовлена площадка, закуплен контейнер и сетка для раздельного сбора пластика, решены организационные вопросы по вывозу мусора. В ближайшее время на объект поступят четыре скамейки и ограничители проезда — изделия уже заказаны, их монтаж запланирован после завершения отсыпки дороги. Кроме того, для информационного сопровождения разрабатываются эскизные проекты навигационных табличек и аншлага с правилами поведения, которые также будут установлены на территории.