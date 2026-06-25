Красноярский край вошел в топ регионов по ДТП с тотальным разрушением автомобиля

С начала 2026 года частота таких ДТП в России составила около 2,4%. В Красноярском крае показатель оказался выше среднего и достиг 3,5%. Выше доля тотальных аварий только в Ленинградской области, где на них пришлось 4,6% страховых случаев по каско, и в Самарской области с 4%. Также в топ вошли Нижегородская область с 3,2% и Удмуртия с 2,9%.