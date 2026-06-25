Красноярский край вошел в топ регионов по ДТП с тотальным разрушением автомобиля

Красноярский край вошел в число регионов с самой высокой долей аварий, после которых автомобили признают не подлежащими восстановлению. Об этом сообщает РИА Новости.
С начала 2026 года частота таких ДТП в России составила около 2,4%. В Красноярском крае показатель оказался выше среднего и достиг 3,5%. Выше доля тотальных аварий только в Ленинградской области, где на них пришлось 4,6% страховых случаев по каско, и в Самарской области с 4%. Также в топ вошли Нижегородская область с 3,2% и Удмуртия с 2,9%.
Реже всего среди крупных регионов автомобили признавали не подлежащими восстановлению в Челябинской области и Татарстане. Там такие случаи составили 1,6% и 1,7% соответственно. Обычно лидерами по аварийности становятся регионы с большим автопарком. При этом по итогам 2025 года Ленинградская область не входила в антирейтинг по количеству тотальных ДТП.
В прошлом году лидером по этому показателю была Московская область. Там автомобили не подлежали восстановлению в 11% страховых случаев. В тройку также входили Москва и Санкт-Петербург.