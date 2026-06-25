Комсомольский драмтеатр покажет Пушкина на фестивале в Южно-Сахалинске

Труппа Комсомольского-на-Амуре театра драмы в настоящий момент находится в Южно-Сахалинске, где проходит VII Фестиваль театров Дальнего Востока. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», сегодня на сцене Чехов-центра комсомольчане представят на суд жюри и публики «Маленькие трагедии» Александра Пушкина.
В этом году фестиваль получил 35 заявок от театральных коллективов Дальневосточного федерального округа, и лишь 11 из них прошли конкурсный отбор, в том числе и театр из Города юности.
— Для театрального коллектива любой выезд — это, во-первых, большая ответственность, но вместе с тем и огромное удовольствие. Театру необходимо путешествовать: чем шире география, чем больше зрительский охват и разнообразнее энергии, с которыми знакомятся артисты, тем благотворнее это сказывается на творческом состоянии коллектива. Именно поэтому гастроли, фестивали, форумы и другие подобные мероприятия крайне важны, — прокомментировала директор Комсомольского драматического театра Елена Шабовта.
Сегодня для театра — волнительный день. Вечером артисты выйдут на сцену, чтобы сыграть героев бессмертного произведения Александра Пушкина.
— Глубокой ночью специалисты приступили к монтажу декораций и настройки светового оборудования. Утром начнется достройка и доналадка всего свето- и звукотехнического комплекса, затем репетиция и показ спектакля, — рассказала Елена Шабовта.
Она также добавила, что труппе предстоит напряженный ритм работы, однако именно в такие моменты возникает ощущение единого организма, когда каждый артист работает плечом к плечу с коллегами.
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Напомним, что «Маленькие трагедии», которые покажет Комсомольский драматический театр, — это музыкально-пластический спектакль, вдохновленный тремя короткими пьесами из цикла «Маленькие трагедии» Александра Пушкина («Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы», «Каменный гость»).