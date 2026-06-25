Комсомольский драмтеатр покажет Пушкина на фестивале в Южно-Сахалинске

— Для театрального коллектива любой выезд — это, во-первых, большая ответственность, но вместе с тем и огромное удовольствие. Театру необходимо путешествовать: чем шире география, чем больше зрительский охват и разнообразнее энергии, с которыми знакомятся артисты, тем благотворнее это сказывается на творческом состоянии коллектива. Именно поэтому гастроли, фестивали, форумы и другие подобные мероприятия крайне важны, — прокомментировала директор Комсомольского драматического театра Елена Шабовта.