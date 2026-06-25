Сборные Бразилии и Шотландии вышли в play-off ЧМ по футболу

Бразилия и Шотландия играют в группе C вместе с Марокко и Гаити. Бразилия и Марокко набрали по семь очков, заняв первое и второе места соответственно, Шотландия получила три очка, Гаити — ноль. Таким образом, впервые в истории в play-off вышла сборная Боснии и Герцеговины, которая играет в группе B и получает четыре очка.