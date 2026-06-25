Сборные Бразилии и Шотландии вышли в play-off ЧМ по футболу

Сборная Бразилии со счетом 3:0 обыграла команду Шотландии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Обе команды получили достаточное количество очков для выхода из группы в 1/16 финала.
Матч прошел в Майами. Забитыми мячами отметились Винисиус (7-я и 45+3-я минуты) и Матеус Кунья (60). Впервые с октября 2023 года за сборную Бразилии сыграл лучший бомбардир в истории национальной команды — Неймар. Он вышел на поле на 76-й минуте.
Бразилия и Шотландия играют в группе C вместе с Марокко и Гаити. Бразилия и Марокко набрали по семь очков, заняв первое и второе места соответственно, Шотландия получила три очка, Гаити — ноль. Таким образом, впервые в истории в play-off вышла сборная Боснии и Герцеговины, которая играет в группе B и получает четыре очка.
Подробнее — в материале «Ъ» «Бразильцы заняли свое».