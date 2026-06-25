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Певец Niletto рассказал о близости с помолвленной поклонницей

Певец Niletto (настоящее имя Данил Прытков — прим. «ВМ») в новом выпуске шоу «Что о тебе думают?» признался, что у него была близость с помолвленной фанаткой.

Певец Niletto (настоящее имя Данил Прытков — прим. «ВМ») в новом выпуске шоу «Что о тебе думают?» признался, что у него была близость с помолвленной фанаткой.

По словам артиста, сначала он не знал о том, что девушка состоит в отношениях и в скором времени выйдет замуж. Она понравилась артисту, поэтому Прытков «позволил себе это сделать».

— Подумал, что, возможно, я этого парня от чего-то спасаю. Я почувствовал себя немного героем, сделал свое дело, и все остались в плюсе, я надеюсь. Может, нет, — добавил исполнитель.

Кроме того, певец рассказал, какие высказывания со стороны недоброжелателей обижают его больше всего. Среди них оказались обвинения в неискренности, насмешки над интеллектом и критика его музыки.

До этого актер Арарат Кещян, известный по роли Майкла в сериале «Универ», тоже оказался в центре скандала: у женатого артиста есть внебрачный сын, существование которого он все это время скрывал.

Российский певец Алексей Чумаков недавно также нарвался на критику — фанатов артиста возмутили его страстные танцы с поклонницей во время концерта.