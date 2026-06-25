В России разрабатывают модуль для оценки рисков при приеме более трех лекарств

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Молодые российские исследователи разрабатывают программный модуль на базе искусственного интеллекта, который поможет избежать опасных реакций при схеме лечения, предполагающей одновременный прием трех и более препаратов. Такое количество лекарств врачи могут назначать при онкологических заболеваниях, а также при наличии нескольких видов хронических диагнозов, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского авиационного института (МАИ).
«Технологическая основа программного модуля — байесовская сеть — вероятностная модель, учитывающая множество факторов и их взаимосвязи. Мы определяем, как каждое средство влияет на человека в соответствии с инструкцией к нему из государственного реестра лекарственных средств. При этом система учитывает не только прямые противопоказания, но и ситуации, когда несколько препаратов влияют на один и тот же орган и возникает передозировка. После проведенного анализа система оценивает суммарный риск», — рассказал научный руководитель проекта, доцент кафедры «Вычислительные машины, системы и сети» МАИ Юрий Титов, чьи слова приводятся в сообщении.
Работа программного модуля.
Работа с программным модулем проста. Врач вводит в интерфейс платформы список назначаемых препаратов, возраст и пол пациента. После этого модуль запускает автоматический анализ: проверяет межлекарственные взаимодействия, оценивает риск побочных эффектов с учетом указанных параметров и выявляет потенциально опасные комбинации, способные усугубить хронические заболевания или снизить эффективность терапии. Результаты отображаются по принципу «светофора»: зеленый цвет означает совместимость препаратов, желтый сигнализирует о потенциальных рисках и необходимости осторожного применения, а красный указывает на опасные взаимодействия или противопоказания — в этом случае рекомендуется подобрать альтернативную схему лечения.
На первом этапе испытаний модуля в базу была загружена информация по 92 популярным лекарственным средствам, применяемым при хронической сердечной недостаточности и гриппе, а также определено 110 серьезных побочных эффектов, которые могут возникнуть при их одновременном приеме. Тестирование модуля продолжается. В перспективе разработчики планируют внедрять решение в различные клинические информационные системы, такие как ЕМИАС.
Разработка ведется командой студентов института «Системы управления, информатика и электроэнергетика» МАИ в рамках гранта Российского научного фонда на базе Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. К участию привлечены различные научные институты и представители индустрии.
«По статистике Всемирной организации здравоохранения, риск побочных эффектов при приеме двух-трех препаратов составляет около 39%, четырех-пяти — уже 88%, а если лекарств шесть-семь, он достигает 100%. В РЭУ им. Г. В. Плеханова разрабатывается платформа для сокращения числа нежелательных лекарственных реакций. Она анализирует множественное сочетание назначаемых препаратов и предупреждает о возможных рисках для здоровья. Верификационный программный модуль, создаваемый нами, является важным компонентом, делающим проводимый анализ и его результаты максимально понятными для врача», — отметил автор проекта, студент магистратуры института «Системы управления, информатика и электроэнергетика» МАИ Никита Кильмишкин.