В России разрабатывают модуль для оценки рисков при приеме более трех лекарств

«Технологическая основа программного модуля — байесовская сеть — вероятностная модель, учитывающая множество факторов и их взаимосвязи. Мы определяем, как каждое средство влияет на человека в соответствии с инструкцией к нему из государственного реестра лекарственных средств. При этом система учитывает не только прямые противопоказания, но и ситуации, когда несколько препаратов влияют на один и тот же орган и возникает передозировка. После проведенного анализа система оценивает суммарный риск», — рассказал научный руководитель проекта, доцент кафедры «Вычислительные машины, системы и сети» МАИ Юрий Титов, чьи слова приводятся в сообщении.