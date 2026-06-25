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Эксперт Иванушкин: «АИСТ-СТ» может помочь оперативно находить нефтяные разливы

В то же время радиолокационные изображения могут найти применение при мониторинге Арктики и судоходства, отметил руководитель киберфизической фабрики малых космических аппаратов Самарского университета им. Королева.

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Первый в России радиолокационный спутник формата кубсат «АИСТ-СТ» может использоваться для оперативного мониторинга нефтяных пленок и загрязнения водоемов. Об этом ТАСС сообщил руководитель киберфизической фабрики малых космических аппаратов Самарского университета им. Королева Максим Иванушкин.

«Радиолокационное зондирование может быть полезно для экологической оценки водоемов, с помощью радиолокационных изображений можно фиксировать разницу в форме волн на поверхности чистой и загрязненной воды, что открывает возможности для оперативного выявления нефтяных пленок и других загрязнений», — поделился он.

В то же время радиолокационные изображения могут найти применение при мониторинге Арктики и судоходства, отметил Иванушкин. Малый спутник позволяет проводить мониторинг движения льдов из космоса, тем самым обеспечивая безопасность и эффективность движения ледоколов, например, по Северному морскому пути.

Кроме того, способности спутника получать изображения Земли даже при затяжных дождях или при густом тумане могут найти применение в сельском хозяйстве и лесном фонде. За счет радиолокатора «АИСТ-СТ» можно проводить наблюдения в любую погоду и время суток, а также сквозь растительный покров. Это может быть востребовано в гражданских задачах картографирования.

О спутнике «АИСТ-СТ».

«АИСТ-СТ» — самый малый радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли в мире, созданный в России при поддержке научно-образовательного проекта Space-Pi Фонда содействия инновациям, а также в рамках программ стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» и «Передовые инженерные школы». По данным Самарского университета, масса аппарата, несущего на борту радиолокатор, составляет около 30 кг. Малый космический аппарат «АИСТ-СТ» с помощью сантиметровых радиоволн способен проводить мониторинг в Х-диапазоне от 8 до 12 ГГц сквозь плотные облака и предназначен для вовлечения школьников и студентов общеобразовательных организаций в научно-техническую и исследовательскую деятельность в сфере космических технологий. Запуск аппарата «АИСТ-СТ» состоялся 28 декабря 2025 года в рамках пусковой кампании ракеты-носителя «Союз-2.1б» со стартовой площадки космодрома Восточный.

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