Эксперт Иванушкин: «АИСТ-СТ» может помочь оперативно находить нефтяные разливы

«АИСТ-СТ» — самый малый радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли в мире, созданный в России при поддержке научно-образовательного проекта Space-Pi Фонда содействия инновациям, а также в рамках программ стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» и «Передовые инженерные школы». По данным Самарского университета, масса аппарата, несущего на борту радиолокатор, составляет около 30 кг. Малый космический аппарат «АИСТ-СТ» с помощью сантиметровых радиоволн способен проводить мониторинг в Х-диапазоне от 8 до 12 ГГц сквозь плотные облака и предназначен для вовлечения школьников и студентов общеобразовательных организаций в научно-техническую и исследовательскую деятельность в сфере космических технологий. Запуск аппарата «АИСТ-СТ» состоялся 28 декабря 2025 года в рамках пусковой кампании ракеты-носителя «Союз-2.1б» со стартовой площадки космодрома Восточный.