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В Иркутске на Карла Либкнехта частично ограничат движение на 14 дней

На теплосетях проведут ремонтные работы.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 25 июня. В Иркутске на одном из участков улицы Карла Либкнехта введут ограничения для транспорта на две недели. На теплосетях проведут ремонтные работы. Об этом сообщает тг-канал (18+) «Оператор теплосетей Иркутска».

Работы проведут на левой полосе улицы на пересечении с улицей Подгорной (в районе автобусной остановки «Площадь Декабристов»). Движение транспорта организуют только по правой полосе. Меры будут действовать с 26 июня по 9 июля.

Водителей просят учитывать данную информацию перед построением маршрута.

Ранее агентство рассказывало, что движение транспорта закрыли на бульваре Постышева в Иркутске до 7 июля. Накануне мэрия предупреждала о сужении проезжей части до одной полосы.