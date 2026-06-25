В Иркутске на Карла Либкнехта частично ограничат движение на 14 дней

IrkutskMedia, 25 июня. В Иркутске на одном из участков улицы Карла Либкнехта введут ограничения для транспорта на две недели. На теплосетях проведут ремонтные работы. Об этом сообщает тг-канал (18+) «Оператор теплосетей Иркутска».