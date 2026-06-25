В Иркутске на Карла Либкнехта частично ограничат движение на 14 дней

IrkutskMedia, 25 июня. В Иркутске на одном из участков улицы Карла Либкнехта введут ограничения для транспорта на две недели. На теплосетях проведут ремонтные работы. Об этом сообщает тг-канал (18+) «Оператор теплосетей Иркутска».
Работы проведут на левой полосе улицы на пересечении с улицей Подгорной (в районе автобусной остановки «Площадь Декабристов»). Движение транспорта организуют только по правой полосе. Меры будут действовать с 26 июня по 9 июля.
Водителей просят учитывать данную информацию перед построением маршрута.
Ранее агентство рассказывало, что движение транспорта закрыли на бульваре Постышева в Иркутске до 7 июля. Накануне мэрия предупреждала о сужении проезжей части до одной полосы.