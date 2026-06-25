Какие нарушения природоохранных норм допускают золотодобытчики Хабаровского края

Предприятия Хабаровского края по итогам прошлого года добыли 34,4 тонны золота, установив новый исторический рекорд. Горнодобывающий сектор принес в бюджет региона 21,4 процента всех налоговых поступлений. Однако у этого позитивного с точки зрения экономики тренда есть и обратная сторона, и связана она с соблюдением экологических норм, направленных на сохранение и защиту экосистемы. О том, какие нарушения допускают горнопромышленники и как на них реагируют надзорные ведомства и правоохранительные органы, рассказала Амурский бассейновый природоохранный прокурор Юлия Калистова.
Юлия Вячеславовна, насколько часто недропользователи Хабаровского края пренебрегают экологическими нормами и правилами?
Юлия Калистова: В регионе расположено более 300 месторождений золота, действует 1124 лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу драгоценного металла.
За прошлый год прокурорские проверки охватили свыше 40 недропользователей. В результате выявлено 150 нарушений закона. Наиболее распространенными среди них стали несоблюдение условий выданных лицензий, работа без разрешительных документов на право пользования лесными и земельными участками, неправильное обращение с отходами, загрязнение рек, снятие плодородного слоя почвы, повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений.
Для устранения выявленных нарушений внесено 40 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 52 лица. Более того, возбуждены и расследуются три уголовных дела.
С чем они связаны?
Юлия Калистова: С повреждением лесных насаждений, загрязнением вод, причинившим существенный вред рыбным ресурсам, а также с нарушением правил охраны окружающей среды при производстве работ.
Так, по материалам проверки Николаевского-на-Амуре межрайонного природоохранного прокурора в ноябре 2025 года в отношении должностных лиц ООО «Георесурс» возбуждено уголовное дело по факту незаконного уничтожения лесных насаждений. Ущерб оценен в 60 тысяч рублей и уже возмещен юридическим лицом.
В производстве Николаевского-на-Амуре межрайонного следственного отдела СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО находится уголовное дело по факту причинения ущерба водным биологическим ресурсам в результате разлива пульпы АО «Многовершинное». В августе 2025 года компания допустила прорыв пульпопровода. Причиненный вред окружающей среде в размере свыше 118 миллионов рублей взыскивается в судебном порядке.
Сколько нарушений выявлено с начала этого года?
Юлия Калистова: Проверки недропользователей, занимающихся добычей золота, идут на постоянной основе. В 2026 году выявлено 45 нарушений закона, внесено 22 представления, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 11 должностных лиц, к административной — 20. Назначены штрафы в размере 4,1 миллиона рублей, из которых оплачено 2,1 миллиона.
В перечне нарушений — непостановка на учет объектов негативного воздействия на окружающую среду, сжигание отходов и захламление территории, внепроектная добыча полезных ископаемых, невыполнение геолого-разведочных работ, отсутствие прав на водопользование, незаполнение геолого-маркшейдерской документации и прочие.
В Департамент по недропользованию по ДФО (Дальнедра) прокуроры направили информацию для досрочного прекращения прав пользования ресурсами по 54 лицензиям. В итоге по 21-й из них нарушения устранены, пять лицензий отозвано, по оставшимся 28-ми начата процедура досрочного прекращения права пользования.
Проводятся ли проверки в отношении контролирующих органов?
Юлия Калистова: Да, эта работа в приоритете. Так, в ходе проверки в 2026 году деятельности Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора выяснилось, что ведомство несвоевременно приняло меры для возмещения ущерба со стороны недропользователя. Речь идет о компании «Золото Керби», которая в 2024 году допустила сброс неочищенных сточных вод в реку Керби. Вред водному объекту в размере свыше 12 миллионов рублей зафиксировали в октябре 2024 года, а к взысканию его предъявили только в феврале 2026-го. При этом из-за некачественного первоначального расчета ущерба центральный аппарат Росприроднадзора возвращал его на доработку.
Другой пример. В декабре 2025-го — январе 2026 годов природоохранная прокуратура установила, что лицензирующий орган — Дальнедра — при наличии оснований не инициировал в отношении 26 компаний процедуру досрочного прекращения права пользования недрами. Эти организации не представили проекты выполнения работ по консервации и ликвидации горных выработок, буровых скважин и других сооружений, связанных с добычей ресурсов. Процесс запущен только после вмешательства природоохранной прокуратуры.
В Дальнедра прокуроры направили информацию для досрочного прекращения прав пользования ресурсами по 54 лицензиям.
Какое количество нарушений в сфере природоохранного законодательства выявлено на нерестовых реках?
Юлия Калистова: На территории Хабаровского края расположено 78 водных объектов, которые относятся к местам нереста анадромных видов рыб. В 2024 и 2025 годах среди золотодобывающих организаций, осуществляющих там деятельность, выявлено 118 нарушений.
Так, Комсомольский-на-Амуре межрайонный природоохранный прокурор в ходе проверки на лицензионном участке Кербинского участкового лесничества в районе имени Полины Осипенко установил, что компания-недропользователь, имея лицензию только на поиск и оценку россыпного золота, провела земельные работы с уничтожением плодородного слоя почвы на площади 400 тысяч квадратных метров лесного фонда. Причиненный вред составил почти 625 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, судом вынесено решение о взыскании ущерба по иску прокурора. Кроме того, должностное и юридическое лица привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 281 тысячу рублей.
Учитывая способы хозяйствования на притоках реки Амур в Хабаровском крае, межрайонные природоохранные прокуроры также выявили 13 организаций, которые вели деятельность без согласования с Росрыболовством. Должностные лица привлечены к установленной законом ответственности, десять предприятий на текущий момент нарушения устранили.
Проверки природоохранной прокуратуры во взаимодействии с органами внутренних дел и контрольно-надзорными ведомствами будут продолжены. Главная наша задача — обеспечить исполнение законодательства недропользователями при добыче золота и минимизировать вред природе.