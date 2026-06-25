Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие нарушения природоохранных норм допускают золотодобытчики Хабаровского края

Предприятия Хабаровского края по итогам прошлого года добыли 34,4 тонны золота, установив новый исторический рекорд. Горнодобывающий сектор принес в бюджет региона 21,4 процента всех налоговых поступлений. Однако у этого позитивного с точки зрения экономики тренда есть и обратная сторона, и связана она с соблюдением экологических норм, направленных на сохранение и защиту экосистемы. О том, какие нарушения допускают горнопромышленники и как на них реагируют надзорные ведомства и правоохранительные органы, рассказала Амурский бассейновый природоохранный прокурор Юлия Калистова.

Источник: "Российская газета"

Предприятия Хабаровского края по итогам прошлого года добыли 34,4 тонны золота, установив новый исторический рекорд. Горнодобывающий сектор принес в бюджет региона 21,4 процента всех налоговых поступлений. Однако у этого позитивного с точки зрения экономики тренда есть и обратная сторона, и связана она с соблюдением экологических норм, направленных на сохранение и защиту экосистемы. О том, какие нарушения допускают горнопромышленники и как на них реагируют надзорные ведомства и правоохранительные органы, рассказала Амурский бассейновый природоохранный прокурор Юлия Калистова.

Юлия Вячеславовна, насколько часто недропользователи Хабаровского края пренебрегают экологическими нормами и правилами?

Юлия Калистова: В регионе расположено более 300 месторождений золота, действует 1124 лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу драгоценного металла.

За прошлый год прокурорские проверки охватили свыше 40 недропользователей. В результате выявлено 150 нарушений закона. Наиболее распространенными среди них стали несоблюдение условий выданных лицензий, работа без разрешительных документов на право пользования лесными и земельными участками, неправильное обращение с отходами, загрязнение рек, снятие плодородного слоя почвы, повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений.

Для устранения выявленных нарушений внесено 40 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 52 лица. Более того, возбуждены и расследуются три уголовных дела.

С чем они связаны?

Юлия Калистова: С повреждением лесных насаждений, загрязнением вод, причинившим существенный вред рыбным ресурсам, а также с нарушением правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Так, по материалам проверки Николаевского-на-Амуре межрайонного природоохранного прокурора в ноябре 2025 года в отношении должностных лиц ООО «Георесурс» возбуждено уголовное дело по факту незаконного уничтожения лесных насаждений. Ущерб оценен в 60 тысяч рублей и уже возмещен юридическим лицом.

В производстве Николаевского-на-Амуре межрайонного следственного отдела СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО находится уголовное дело по факту причинения ущерба водным биологическим ресурсам в результате разлива пульпы АО «Многовершинное». В августе 2025 года компания допустила прорыв пульпопровода. Причиненный вред окружающей среде в размере свыше 118 миллионов рублей взыскивается в судебном порядке.

Сколько нарушений выявлено с начала этого года?

Юлия Калистова: Проверки недропользователей, занимающихся добычей золота, идут на постоянной основе. В 2026 году выявлено 45 нарушений закона, внесено 22 представления, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 11 должностных лиц, к административной — 20. Назначены штрафы в размере 4,1 миллиона рублей, из которых оплачено 2,1 миллиона.

В перечне нарушений — непостановка на учет объектов негативного воздействия на окружающую среду, сжигание отходов и захламление территории, внепроектная добыча полезных ископаемых, невыполнение геолого-разведочных работ, отсутствие прав на водопользование, незаполнение геолого-маркшейдерской документации и прочие.

В Департамент по недропользованию по ДФО (Дальнедра) прокуроры направили информацию для досрочного прекращения прав пользования ресурсами по 54 лицензиям. В итоге по 21-й из них нарушения устранены, пять лицензий отозвано, по оставшимся 28-ми начата процедура досрочного прекращения права пользования.

Проводятся ли проверки в отношении контролирующих органов?

Юлия Калистова: Да, эта работа в приоритете. Так, в ходе проверки в 2026 году деятельности Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора выяснилось, что ведомство несвоевременно приняло меры для возмещения ущерба со стороны недропользователя. Речь идет о компании «Золото Керби», которая в 2024 году допустила сброс неочищенных сточных вод в реку Керби. Вред водному объекту в размере свыше 12 миллионов рублей зафиксировали в октябре 2024 года, а к взысканию его предъявили только в феврале 2026-го. При этом из-за некачественного первоначального расчета ущерба центральный аппарат Росприроднадзора возвращал его на доработку.

Другой пример. В декабре 2025-го — январе 2026 годов природоохранная прокуратура установила, что лицензирующий орган — Дальнедра — при наличии оснований не инициировал в отношении 26 компаний процедуру досрочного прекращения права пользования недрами. Эти организации не представили проекты выполнения работ по консервации и ликвидации горных выработок, буровых скважин и других сооружений, связанных с добычей ресурсов. Процесс запущен только после вмешательства природоохранной прокуратуры.

В Дальнедра прокуроры направили информацию для досрочного прекращения прав пользования ресурсами по 54 лицензиям.

Какое количество нарушений в сфере природоохранного законодательства выявлено на нерестовых реках?

Юлия Калистова: На территории Хабаровского края расположено 78 водных объектов, которые относятся к местам нереста анадромных видов рыб. В 2024 и 2025 годах среди золотодобывающих организаций, осуществляющих там деятельность, выявлено 118 нарушений.

Так, Комсомольский-на-Амуре межрайонный природоохранный прокурор в ходе проверки на лицензионном участке Кербинского участкового лесничества в районе имени Полины Осипенко установил, что компания-недропользователь, имея лицензию только на поиск и оценку россыпного золота, провела земельные работы с уничтожением плодородного слоя почвы на площади 400 тысяч квадратных метров лесного фонда. Причиненный вред составил почти 625 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, судом вынесено решение о взыскании ущерба по иску прокурора. Кроме того, должностное и юридическое лица привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 281 тысячу рублей.

Учитывая способы хозяйствования на притоках реки Амур в Хабаровском крае, межрайонные природоохранные прокуроры также выявили 13 организаций, которые вели деятельность без согласования с Росрыболовством. Должностные лица привлечены к установленной законом ответственности, десять предприятий на текущий момент нарушения устранили.

Проверки природоохранной прокуратуры во взаимодействии с органами внутренних дел и контрольно-надзорными ведомствами будут продолжены. Главная наша задача — обеспечить исполнение законодательства недропользователями при добыче золота и минимизировать вред природе.