Какие нарушения природоохранных норм допускают золотодобытчики Хабаровского края

Юлия Калистова: Да, эта работа в приоритете. Так, в ходе проверки в 2026 году деятельности Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора выяснилось, что ведомство несвоевременно приняло меры для возмещения ущерба со стороны недропользователя. Речь идет о компании «Золото Керби», которая в 2024 году допустила сброс неочищенных сточных вод в реку Керби. Вред водному объекту в размере свыше 12 миллионов рублей зафиксировали в октябре 2024 года, а к взысканию его предъявили только в феврале 2026-го. При этом из-за некачественного первоначального расчета ущерба центральный аппарат Росприроднадзора возвращал его на доработку.