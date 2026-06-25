Пенсионерка отсудила 150 тысяч после давки на вокзале Хабаровска

В Хабаровске пожилая пассажирка получит 150 тысяч рублей компенсации после травмы на вокзале станции Хабаровск-1. Её права помогла защитить Хабаровская транспортная прокуратура.
Инцидент произошёл в августе прошлого года, когда женщина возвращалась с дачи на электричке. На вокзале она ехала по эскалатору с пассажирской платформы в подземный переход, но впереди несколько человек упали, и на подъёмнике началась давка.
По данным проверки, движение эскалатора не остановили вовремя. В результате пенсионерка получила ушиб головы и ссадины, после чего пыталась добиться компенсации морального вреда, но получила отказ.
Транспортный прокурор обратился в суд с иском к РЖД как владельцу объекта повышенной опасности. В итоге права пожилой гражданки удалось восстановить в полном объёме.
«В ходе рассмотрения дела в суде пенсионерка и ОАО “РЖД” достигли мирового соглашения. Организация обязалась выплатить ей 150 тысяч рублей», — сообщила hab.aif.ru старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.