На Красноярск надвигаются грозы и град

Напомним, что в такую погоду безопаснее всего находиться в помещении. Если грозы и сильный ветер застали вас на улице, не вставайте под деревья и возле зданий, избегайте заборов и шатких рекламных конструкций. Загородные поездки, по возможности, лучше отложить. Если это нереально, не совершайте рискованных маневров, не превышайте скорость и соблюдайте безопасную дистанцию.