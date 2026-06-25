Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Красноярск надвигаются грозы и град

Синоптики предупредили красноярцев о резком ухудшении погоды.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики Среднесибирского УГМС предупредили жителей, что в ближайшие два дня часть Красноярского края, а также Хакасию накроет непогода.

25−26 июня в Эвенкии, Туруханском районе, в центральных и южных районах края, а также в Хакасии воздух прогреется до +35 и выше.

Однако изнурительный зной будет недолгим: в те же даты в центре на на юге региона центральных и южных районах края, а также в Хакасии ожидаются мощные ливни, переходящие в грозы с крупным градом. Порывы ветра могут достигать 15−20 метров в секунду.

Напомним, что в такую погоду безопаснее всего находиться в помещении. Если грозы и сильный ветер застали вас на улице, не вставайте под деревья и возле зданий, избегайте заборов и шатких рекламных конструкций. Загородные поездки, по возможности, лучше отложить. Если это нереально, не совершайте рискованных маневров, не превышайте скорость и соблюдайте безопасную дистанцию.