На Красноярск надвигаются грозы и град

Синоптики Среднесибирского УГМС предупредили жителей, что в ближайшие два дня часть Красноярского края, а также Хакасию накроет непогода.
25−26 июня в Эвенкии, Туруханском районе, в центральных и южных районах края, а также в Хакасии воздух прогреется до +35 и выше.
Однако изнурительный зной будет недолгим: в те же даты в центре на на юге региона центральных и южных районах края, а также в Хакасии ожидаются мощные ливни, переходящие в грозы с крупным градом. Порывы ветра могут достигать 15−20 метров в секунду.
Напомним, что в такую погоду безопаснее всего находиться в помещении. Если грозы и сильный ветер застали вас на улице, не вставайте под деревья и возле зданий, избегайте заборов и шатких рекламных конструкций. Загородные поездки, по возможности, лучше отложить. Если это нереально, не совершайте рискованных маневров, не превышайте скорость и соблюдайте безопасную дистанцию.