Эксперт Французевич: в РФ бессимптомные случаи COVID-19 выросли почти в 1,5 раза

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Россияне стали реже болеть COVID-19, заболеваемость сейчас значительно ниже пиковых значений прошлых лет, но выросла доля бессимптомных случаев с 15−30% в начале пандемии до 25−50%. Об этом ТАСС рассказала ассистент кафедры пульмонологии ИНОПР Пироговского Университета Лайне Французевич.
«Заболеваемость сегодня значительно ниже пиковых значений того времени, а влияние инфекции на систему здравоохранения сопоставимо с сезонным гриппом. Однако доля бессимптомных случаев действительно выросла — с 15−30% в начале пандемии до 25−50% в эпоху “Омикрона”, — сказала она.
Французевич пояснила, что причина, по которой болезнь стала легче, — это сформировавшийся у большинства людей «гибридный иммунитет», полученный после перенесенной инфекции, вакцинации или их комбинации. По ее словам, этот иммунитет редко полностью блокирует заражение, но надежно защищает от тяжелого течения, превращая встречу с вирусом в малозаметный эпизод. «Таким образом, рост бессимптомных случаев — это не свойство нового вируса, а прямой результат коллективной защиты, накопленной за предыдущие годы», — резюмировала эксперт.