Эксперт Французевич: в РФ бессимптомные случаи COVID-19 выросли почти в 1,5 раза

Французевич пояснила, что причина, по которой болезнь стала легче, — это сформировавшийся у большинства людей «гибридный иммунитет», полученный после перенесенной инфекции, вакцинации или их комбинации. По ее словам, этот иммунитет редко полностью блокирует заражение, но надежно защищает от тяжелого течения, превращая встречу с вирусом в малозаметный эпизод. «Таким образом, рост бессимптомных случаев — это не свойство нового вируса, а прямой результат коллективной защиты, накопленной за предыдущие годы», — резюмировала эксперт.