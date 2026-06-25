Хабаровчанка и её знакомый пытались вывезти 102 кг чёрной икры в Москву

В Хабаровском крае завершили расследование дела о незаконной перевозке осетровой икры. Перед судом предстанут 48-летний мужчина и 44-летняя женщина, сообщили в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
По версии следствия, в ноябре 2025 года женщина согласилась за 100 тысяч рублей перевезти груз из Хабаровского края в Москву. Что именно находится внутри, она сначала якобы не знала, а для поездки привлекла знакомого из Ставропольского края, пообещав ему 70 тысяч рублей.
Во время погрузки мешков заказчик сообщил, что внутри находится осетровая икра. После этого, как считают следователи, оба уже понимали, какой груз берут в дорогу, но всё равно решили продолжить перевозку.
Далеко уехать не получилось. Автомобиль остановили в Хабаровске сотрудники ПУ УФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО. В машине нашли 102,5 килограмма икры осетровых пород: она была расфасована по пластиковым контейнерам объёмом 0,5 литра и уложена в шесть мешков.
Фигурантам предъявили обвинение в незаконной перевозке производных особо ценных водных биоресурсов, занесённых в Красную книгу России. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.