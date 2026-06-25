Хабаровчанка и её знакомый пытались вывезти 102 кг чёрной икры в Москву

По версии следствия, в ноябре 2025 года женщина согласилась за 100 тысяч рублей перевезти груз из Хабаровского края в Москву. Что именно находится внутри, она сначала якобы не знала, а для поездки привлекла знакомого из Ставропольского края, пообещав ему 70 тысяч рублей.