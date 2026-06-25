Новые комфортабельные автобусы выйдут на городские маршруты в Хабаровске

Автобусы на некоторых хабаровских маршрутах станут комфортнее. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», 12 новых машин среднего класса выйдут на маршруты № 68, 71, 82 и 89 вместо уже устаревших предшественников.
Новые автобусы — российского производства. В них установлены автоинформаторы и электронные табло, кондиционеры, аудио‑ и видеорегистраторы, также транспорт адаптирован для маломобильных пассажиров.
Это не последнее обновление подвижного состава. По данным городской администрации, в этом году запланировано обновить около 90 единиц общественного транспорта, при этом 30 новых автобусов уже работают на маршрутах города.
Однако и на межмуниципальных маршрутах планируется обновить транспорт. Благодаря увеличенной субсидии с 59 млн рублей до 70 млн рублей в этом году 7 муниципалитетов закупят 14 новых машин, из которых 11 — среднего класса, остальные — малого. Автобусы должны быть оснащены датчиками Глонасс, системами отопления и кондиционирования.
— Также компании обновляют автопарк за собственные средства. Коммерческие перевозчики Хабаровска с начала 2026 года обновили 19 автобусов, которые уже работают на маршрутах № 11, 23, 54, 68, 71 и 89. В Комсомольске-на-Амуре с начала года на линии вышли еще 2 новых автобуса среднего и большого класса, — проинформировали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.