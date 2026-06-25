Новые комфортабельные автобусы выйдут на городские маршруты в Хабаровске

— Также компании обновляют автопарк за собственные средства. Коммерческие перевозчики Хабаровска с начала 2026 года обновили 19 автобусов, которые уже работают на маршрутах № 11, 23, 54, 68, 71 и 89. В Комсомольске-на-Амуре с начала года на линии вышли еще 2 новых автобуса среднего и большого класса, — проинформировали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.