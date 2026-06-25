Хабаровский «Хехцир» хотят сделать курортом для семей и спортсменов

В Хабаровском крае готовят развитие спортивно-туристического комплекса «Хехцир». Он должен стать не только горнолыжной площадкой, но и всесезонным центром семейного отдыха, туризма и спорта, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Сейчас на «Хехцире» работают две горнолыжные трассы протяжённостью 2,1 и около 1,5 километра. Здесь катаются жители и гости края, а также тренируются воспитанники Хабаровской краевой спортивной школы олимпийского резерва.
Новая концепция заметно шире нынешнего формата. На территории комплекса планируют построить десятки километров трасс разного уровня сложности, гостиницы, глэмпинги, коттеджи, родельбан, этнопарк, смотровые площадки с панорамными кафе, каток и тюбинговые трассы. Отдельный блок проекта — учебно-тренировочная база для спортсменов.
Параллельно на «Хехцире» обустраивают туристический маршрут «Легенды Хехцира» протяжённостью 3,8 километра. Его запуск намечен на осень, рядом хотят проложить велотропу. На выездном совещании обсудили, можно ли в этой же зоне разместить детские тренировочные трассы для горнолыжников.
«Туристическую тропу “Легенды Хехцира” нужно сопрягать с зимними форматами отдыха — это может быть детская горнолыжная школа. Обсудили, каким образом будет расположен подъёмник, где должны быть гостиницы, чтобы они не мешали прокладке новых трасс», — отметил Дмитрий Демешин.
Губернатор поручил профильным ведомствам увязать строительство туристической инфраструктуры с потребностями детской спортшколы. В ближайшее время он планирует снова приехать на «Хехцир», чтобы лично проверить, как идёт обустройство маршрута.