Хабаровский «Хехцир» хотят сделать курортом для семей и спортсменов

Параллельно на «Хехцире» обустраивают туристический маршрут «Легенды Хехцира» протяжённостью 3,8 километра. Его запуск намечен на осень, рядом хотят проложить велотропу. На выездном совещании обсудили, можно ли в этой же зоне разместить детские тренировочные трассы для горнолыжников.