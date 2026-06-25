В России начал действовать ГОСТ для глэмпингов

ГОСТ, разработанный Роскачеством, вступил в силу 1 июня 2026 года. Он предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые предоставляют услуги глэмпингов. Документ не распространяется на гостиницы, кемпинги и гостевые дома. Согласно стандарту, глэмпинги могут относиться к базам отдыха, а их посетителями считаются самостоятельные туристы и путешественники в составе групп.