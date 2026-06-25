В России начал действовать ГОСТ для глэмпингов

В России начал действовать первый национальный стандарт, который устанавливает требования к глэмпингам и услугам в них. Об этом сообщает ТАСС.
ГОСТ, разработанный Роскачеством, вступил в силу 1 июня 2026 года. Он предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые предоставляют услуги глэмпингов. Документ не распространяется на гостиницы, кемпинги и гостевые дома. Согласно стандарту, глэмпинги могут относиться к базам отдыха, а их посетителями считаются самостоятельные туристы и путешественники в составе групп.
В ГОСТе прописаны требования к размещению и расположению глэмпингов, территории, инженерно-техническим сетям, информационному обеспечению, перечню услуг, персоналу, безопасности и охране окружающей среды. Также в документе указано, что при организации глэмпингов нужно учитывать особые условия охраны природы, животного и растительного мира, памятников природы, истории и культуры, археологических объектов, плодородного слоя почвы, естественной среды обитания и путей миграции диких животных.
При этом стандарт требует обеспечивать безопасность туристов.