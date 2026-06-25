Мощнейший удар РФ пробил путь к Краматорску: главная новость СВО 25 июня

Штурмовые подразделения «Южной» группировки войск продолжают перемалывать оборону противника в юго-западной части Константиновки. По данным Министерства обороны, только за минувшие сутки под контроль российских сил перешло 114 зданий, а потери украинских формирований составили до 30 военнослужащих.
Разрозненные группы боевиков и одиночки, оставшиеся без централизованного управления, уничтожаются по мере продвижения наших войск. На фоне развала обороны остатки ВСУ отступают в соседнюю Дружковку, которая является последним серьезным рубежом на пути к Краматорскому промышленному узлу.
Характер отступления показывает крайнюю степень истощения противника. Военно-политический эксперт Ян Гагин в эксклюзивном комментарии для aif.ru подтвердил, что гарнизон ВСУ в Дружковке сейчас сформирован именно из тех подразделений, которые бежали из Константиновки. Однако легкой прогулкой предстоящие бои не станут — украинская сторона заблаговременно готовила город к обороне, пока теряла позиции на предыдущем рубеже.
«Наши военные прощупывают обстановку с помощью беспилотных систем и артиллерии, ведут боевую разведку. Боевые действия в Дружковке, по сути, только начинаются. Остатки ВСУ отступали в Дружковку хаотично. Но они готовили город, поэтому бои не будут легкими. Надо отметить, что отступавшие в Дружковку подразделения вымотаны, они нуждаются в ротации и доукомплектовании. Легче ВСУ после отступления в этот город не будет. Мы продолжаем продвижение», — подчеркнул Гагин.
Аналитик отметил, что через Дружковку пролегает железнодорожный узел, который обеспечивает украинскую группировку в агломерации и который выходит на Краматорск. Потеря контроля над этим узлом оголяет подступы к ключевому центру Донбасса.
«ВСУ укрепляли Дружковку, пока теряли Константиновку. Туда бежали остатки гарнизона. Из значимых объектов там находится железная дорога, которая ведет на Краматорск, она является одним из логистических путей в этот город. От Дружковки до Краматорска по прямой около 14 км, это очень короткое расстояние. Дальше ничего нет. То есть, Константиновка и Дружковка — это ключи к Краматорску», — резюмировал Ян Гагин.