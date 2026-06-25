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В Новосибирской области пчелы гибнут при обработке полей ядохимикатами

В регионе насчитывается 1104 пасек, где содержится 19507 пчелосемей.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области прошло заседание, посвященное проблемам пчеловодства. На встрече обсудили ситуацию с защитой 1104 пасек, где содержится 19507 пчелосемей. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания региона.

Председатель Совета депутатов Черепановского района Владимир Капич заявил, что официальные данные по производству меда занижены: при реальных возможностях объем должен составлять 683 тонны, а не 333 тонны, как в отчетах.

Главной проблемой остается гибель пчел во время обработки полей ядохимикатами. Аграрии обязаны предупреждать пчеловодов за пять суток, но не все хозяйства вносят данные в систему «Сатурн». С 1 марта 2027 года вступает в силу новый закон, ужесточающий ответственность за достоверность таких сведений. Также остро стоит вопрос регистрации пасек: ветеринарный паспорт имеют только 38% хозяйств, а оформление документов обходится мелким производителям в несколько тысяч рублей.