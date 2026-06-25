В Новосибирской области пчелы гибнут при обработке полей ядохимикатами

Главной проблемой остается гибель пчел во время обработки полей ядохимикатами. Аграрии обязаны предупреждать пчеловодов за пять суток, но не все хозяйства вносят данные в систему «Сатурн». С 1 марта 2027 года вступает в силу новый закон, ужесточающий ответственность за достоверность таких сведений. Также остро стоит вопрос регистрации пасек: ветеринарный паспорт имеют только 38% хозяйств, а оформление документов обходится мелким производителям в несколько тысяч рублей.