В Новосибирской области пчелы гибнут при обработке полей ядохимикатами

В Новосибирской области прошло заседание, посвященное проблемам пчеловодства. На встрече обсудили ситуацию с защитой 1104 пасек, где содержится 19507 пчелосемей. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания региона.
Председатель Совета депутатов Черепановского района Владимир Капич заявил, что официальные данные по производству меда занижены: при реальных возможностях объем должен составлять 683 тонны, а не 333 тонны, как в отчетах.
Главной проблемой остается гибель пчел во время обработки полей ядохимикатами. Аграрии обязаны предупреждать пчеловодов за пять суток, но не все хозяйства вносят данные в систему «Сатурн». С 1 марта 2027 года вступает в силу новый закон, ужесточающий ответственность за достоверность таких сведений. Также остро стоит вопрос регистрации пасек: ветеринарный паспорт имеют только 38% хозяйств, а оформление документов обходится мелким производителям в несколько тысяч рублей.