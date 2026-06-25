Исторический массовый заплыв на 10 километров пройдёт во Владивостоке

«Первый тренировочный сезон заплыва стартовал в 2013 году, участвовали 20 человек — спецназовцы и гражданские пловцы — все мужчины, 11 пловцов достигли цели. В следующем году поплыли девушки. Со временем профессиональные спортсмены начали с большим отрывом побеждать любителей и спецназовцев, соревноваться с ними стало сложно», — комментирует президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин.