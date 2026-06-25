Исторический массовый заплыв на 10 километров пройдёт во Владивостоке

27 июня любители и профессионалы смогут поучаствовать в соревновании исторического значения. Марафонский заплыв «Амурский залив» стартует в 12 раз от водной станции ТОФ и финиширует на берегу мыса Песчаный.
Марафон «Амурский залив» назвали культовым маршрутом. В истории Владивостока сложилась традиция — переплывать на спор водный путь от центра города до полуострова Песчаного.
«Первый тренировочный сезон заплыва стартовал в 2013 году, участвовали 20 человек — спецназовцы и гражданские пловцы — все мужчины, 11 пловцов достигли цели. В следующем году поплыли девушки. Со временем профессиональные спортсмены начали с большим отрывом побеждать любителей и спецназовцев, соревноваться с ними стало сложно», — комментирует президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин.
Отважные любители не пасуют перед профи, преодолевая маршрут. Марафон «Амурский залив» становится мотивацией для развития силы и выносливости, поддержания физической формы. В рамках заплыва создана отдельная параолимпийская дорожка. Для тех, кто не готов к покорению Амурского залива, есть пробная дистанция в 1 километр.
«Участники соревнований делятся на категории — по классическому виду плавания и в ластах, по возрастным группам, отдельно плывут мужчины и женщины. По пути пловцам дают питание и воду. Меню традиционно составляют бананы и сгущенка», — добавил Дмитрий Анашкин.
Организатор события — Федерация подводного спорта, при поддержке Министерства физической культуры и спорта Приморского края. Региональная ГИМС МЧС обеспечивает сопровождение пловцов на катерах и моторных лодках. Тех, кто не сможет доплыть до цели, поднимут на катер или в лодку.
Впервые переплывшим дистанцию от берега до берега организаторы вручают значок «Покоритель Амурского залива». Ценные медали получат победители в разных категориях, а тем, кто финиширует первыми («Классик» и «Ласты»), достанутся ценные призы и денежное вознаграждение. Пока держится рекорд, поставленный Алексеем Жарковым в 2019 году: 2 часа 05 минут 42 секунды.
Кстати.
Принять участие в марафонском заплыве «Амурский залив 2026» могут все желающие, имеющие медицинский допуск, подготовку и снаряжение.