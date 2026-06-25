Нелегальную аренду жилья нашли во время проверок в Приморье

Инспекцию проводили сотрудники городской администрации, полицейские и представители налоговой службы. Главная цель таких выездов — легализовать теневой бизнес по сдаче квартир. Адреса для проверок выбирают не случайно, а на основании регулярных жалоб от соседей, которые поступают на телефон доверия. В этот раз комиссия выявила сразу три случая аренды без оформления договоров, на нарушителей составили соответствующие протоколы.