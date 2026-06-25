Трамп заявил, что вручит кубок победителям чемпионата мира по футболу лично

Глава ФИФА Джанни Инфантино ранее высоко оценил организационную работу турнира и обратился к Трампу с просьбой принять участие в церемонии награждения.
Глава США отметил, что согласился на это предложение и готов вручить трофей победителям турнира.
Ранее политолог заявил, что Трамп вернётся к теме конфликта на Украине после завершения чемпионата мира. По словам эксперта, в период мундиаля не стоит ждать прямых переговоров по этому вопросу.
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