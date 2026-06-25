В Красноярске капитально отремонтировали свыше 100 многоквартирных домов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала года в городе завершили капитальный ремонт 108 многоквартирных домов. По темпам выполнения работ Красноярский край сейчас занимает первое место среди регионов Сибирского федерального округа.
Так, в краевом центре отремонтировали 54 крыши, три фасада, три системы газоснабжения, 22 системы отопления, по 23 системы холодного и горячего водоснабжения, девять систем электроснабжения. Кроме того, в 15 домах заменили 49 лифтов.
Все работы приняты специалистами и собственниками жилья.
Сейчас продолжается реализация одной из самых масштабных программ капремонта последних лет. Особое внимание уделяют фасадам домов, расположенных на центральных улицах и в исторической части Красноярска.
В администрации города отмечают, что планы капремонта со сроками определены для каждого дома. Узнать на какой год в вашем доме запланированы те или иные работы легче всего через приложение «Госуслуги. Дом».