Землю под базу отдыха площадью четыре гектара выставят на торги под Омском

Рекреационная земля будет сдана в аренду на семь лет и четыре месяца. Площадь будущего объекта должна составить от шестнадцати до двадцати одной тысячи квадратных метров. Шаг аукциона составляет сто две с половиной тысячи рублей, а прием заявок завершится седьмого июля. При этом застройщику придется самостоятельно решать вопросы с подключением к инженерным сетям, так как центральные коммуникации на участке отсутствуют.