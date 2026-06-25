Жительница Ростовской области выиграла в лотерею, не угадав ни одного числа

До выхода на пенсию Наталья Дмитриевна работала на предприятии по изготовлению керамики. Сейчас она посвящает время огороду и саду на частном участке, где выращивает овощи и фрукты. У женщины трое взрослых сыновей и две внучки. На вопрос о планах на выигрыш Наталья ответила, что часть средств разделит между своими детьми. Оставшиеся деньги потратит на здоровье и поедет отдыхать в санаторий.