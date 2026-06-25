Депутат Госдумы рассказал о новой прибавке к пенсии с 1 августа: начислят автоматически

Кого ждёт повышение выплат?

Перерасчёт накопительной пенсии с увеличением её размера на 17,3% ожидают около 136 тысяч человек. Парламентарий отметил, что родители, использовавшие материнский капитал для создания пенсионных накоплений, участники программы софинансирования пенсий и те, кто откладывал средства самостоятельно, получат повышение срочной пенсионной выплаты на 19,3%. По прогнозам Социального фонда России, это повышение коснётся около 37,3 тысяч пенсионеров.