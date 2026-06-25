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Депутат Госдумы рассказал о новой прибавке к пенсии с 1 августа: начислят автоматически

С 1 августа 2025 года около 173 тысяч россиян получат автоматический перерасчёт накопительной пенсии: на 17,3% — основная накопительная пенсия и на 19,3% — срочная выплата. Увеличение связано с высоким инвестиционным доходом пенсионных накоплений за 2024 год.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 25 июня. С 1 августа некоторые российские пенсионеры получат значительное увеличение выплат. Для этого им не потребуется подавать заявления или обращаться в социальные службы — перерасчёт будет произведён автоматически. Об этом рассказал депутат Государственной Думы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин изданию Life.ru.

Кого ждёт повышение выплат?
Перерасчёт накопительной пенсии с увеличением её размера на 17,3% ожидают около 136 тысяч человек. Парламентарий отметил, что родители, использовавшие материнский капитал для создания пенсионных накоплений, участники программы софинансирования пенсий и те, кто откладывал средства самостоятельно, получат повышение срочной пенсионной выплаты на 19,3%. По прогнозам Социального фонда России, это повышение коснётся около 37,3 тысяч пенсионеров.

С чем это связано?
По словам депутата, увеличение выплат связано с тем, что инвестиции пенсионных накоплений за 2025 год обеспечили доход, превышающий официальный уровень инфляции в 5,6%. Этот доход оказался более чем в три раза выше инфляции.

О каких суммах идёт речь?
Пенсионерам пересчитают именно накопительную часть, за счёт чего выплаты увеличатся:

— на 1,6 тысячи рублей в месяц — средняя накопительная пенсия;
— на 3 тысячи рублей в месяц — средняя срочная пенсионная выплата.